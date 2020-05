Vali Ali Arslantaş: “Engelli olmak kişinin tercihi değil, aksine herkesin engelli adayı olmasının işaretidir”

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Engelliler Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Ali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Hayat, bazen insanların önüne bir takım engellerle çıkar. Bu nedenle engelli olmak kişinin tercihi değil, aksine herkesin engelli adayı olmasının işaretidir. Her engel, aşılabildiği oranda topluma güç kazandırır. Engelleri aşmanın ilk adımı da sorumlukları paylaşmaktır. Bizler, tüm insanlara kardeş nazarıyla bakarız. Yunus’un dediği gibi, cümle insana bir gözle bakmayan, halka müderris ise hakikatte asidir. Bizler tüm canlara eşit nazarda bakıyor, tüm insanlarımızın aynı koşullarda huzurlu bir ortamda yaşamalarını temin etmek ve tesis etmek için çalışıyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır belirli kısıtlamalar dâhilinde yaşıyoruz. Elimizde olmayan nedenlerle sosyal hayattan uzak kaldık. Engelli kardeşlerimiz de ellerinde olmayan nedenlerle yer yer sosyal hayattan uzak kalıyorlardı. Bu süre içinde inanıyorum ki engelli kardeşlerimizin yaşadığı bazı sıkıntıları daha iyi anlayabildik. Devletimiz özellikle son yıllarda yaptığı düzenlemelerle engelli vatandaşlarımızın her alanda etkin hâle gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Engelli çocuklarımızın eğitimi ve engellilerin evde bakım hizmetinden yararlanması için devletimiz tarafından çok önemli iyileştirmeler yapılmış, engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkânı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Devletimiz gerek ekonomik alanda gerekse de sosyal alanda engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı, onların üreten, sanatla ve sporla ilgilenen, kendilerini her alanda geliştirmiş insanlar olarak yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu iyileştirmelerin daha da anlam kazanması için sadece devletimizin sunduğu imkânlarla sınırlı kalınmamalıdır. Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızın engelli kardeşlerimize özellikle manevi destek olmaları gerekir. Bu konuda ne kadar çok empati kurmayı başarabilirsek engelli kardeşlerimize sevgi ve ilgimizi yansıtabilirsek daha güzel bir dünyanın mimarları oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle, engellilerin sorunlarıyla ilgili milletçe sorumlu davranıp tüm engelleri ortadan kaldırmak temennisiyle 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nın engelli vatandaşlarımızın daha mutlu huzurlu ve başarılı olmasına katkıda bulunacak bir idrakle geçmesini canı gönülden diliyorum.”

