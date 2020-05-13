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Nehrin ortasında mahsur kalan mandaları AFAD kurtardı

DHA

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da Karasu Nehri'nin ortasındaki adacıkta  mahsur kalan mandalar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay akşam saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde meydana geldi. Merada otlayan büyükbaş hayvanları akşam saatlerinde beldeye götürmek isteyen çoban Mesut Yaprak, sürüyü Karasu Nehri'nden geçirmek istedi. Suların yükseldiğini fark edemeyen çoban nehrin dalgalarına kapılmaktan son anda kurtuldu. Hayvan sürüsünün bir bölümü karşıya geçmeyi başarırken, bazıları da nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı....

Nehrin ortasında mahsur kalan mandaları AFAD kurtardı

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da Karasu Nehri'nin ortasındaki adacıkta  mahsur kalan mandalar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Olay akşam saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde meydana geldi. Merada otlayan büyükbaş hayvanları akşam saatlerinde beldeye götürmek isteyen çoban Mesut Yaprak, sürüyü Karasu Nehri'nden geçirmek istedi. Suların yükseldiğini fark edemeyen çoban nehrin dalgalarına kapılmaktan son anda kurtuldu. Hayvan sürüsünün bir bölümü karşıya geçmeyi başarırken, bazıları da nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen 10 adet büyükbaş hayvanı bulundukları yerden kurtaramayan Mesut Yaprak hava kararınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.<br>Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler çobanlar ile birlikte şişme bota binerek nehrin ortasında bulunan adacığa geçti. Burada mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, uzun uğraşlar sonucu karşı kıyıya taşındı. Büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edilirken, sürü çobanı Mesut Yaprak; "Akşam olunca hayvanları beldeye getirmek istedim. Nehirden geçerken mandaların bir bölümü ortadaki ağaçlık alanda kaldı. Tüm çabalarıma rağmen bu tarafa geçiremedik. Durumu jandarmaya bildirdik, sağ olsunlar AFAD ekipleri yardımcı oldular" diye konuştu.FOTOTĞRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-13 01:17:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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