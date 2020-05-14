Şarampole uçan otomobilde sıkışan 3 yaralı kurtarıldı

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Erzincan'da yoldaki köpeğe çarpınca kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza gece saatlerinde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücü Ali Emre Alatgil'in (28) kullandığı 24 EH 884 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpınca kontrolden çıktı. Duramayarak şarampole devrilen araçtaki sürücünün yanı sıra Hüsamettin Karaman ve Ayşe Sonkaya yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılıp sedyeye konularak yola kadar taşınan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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