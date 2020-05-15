Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar, Amasya'da yakalandı

<br>Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, soğuk hava deposundan sakatat çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheliler, Amasya'da yakalandı.<br>Hırsızlık olayı, geçen 29 Nisan gecesi saat 02.00 sıralarında, Ulalar Beldesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. 4 şüpheli, depodan tonlarca sakatatı, el arabaları ile minibüse yükledi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen, şüpheliler minibüsle kaçarak, izlerini kaybetti.<br>Depo sahibinin sabah iş yerine gelmesi ile ortaya çıkan hırsızlığın ardında harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, minibüsün plakası ile 4 şüphelinin eşkallerini belirledi. Şüphelilerin şehir dışına kaçma ihtimali üzerine çevre illerin emniyet güçlerine bilgi verildi.<br>KAÇARKEN AMASYA'DA MOBESE'YE TAKILDILAR<br>Minibüs, Amasya'nın Suluova ilçesinde mobese kameralarına yansıdı. Yakalanan hırsızlık olayını gerçekleştiren M.K., M.B., E.D. ve S.Ö. isimli zanlılar gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-15 10:03:44<br>
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