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Erzincan’da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti

İHA

Erzincan’da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de yeni tip korona virüsün (covid19) görülmesinin ardından Erzincan’da bugüne kadar geçen süreçte 6 kişi hayatını kaybetti.
Erzincan’da bugün itibariyle korona virüs tablosu şöyle belirtildi:
Bugün yatan hasta sayısı 8, taburcu olan hasta sayısı 4.
Toplam 218, toplam taburcu 147, toplam hayatını kaybeden 6, entübe 1, ayaktan şifa 63, yurtta kalan 6, çalışılan toplam numune 2 bin 363.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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