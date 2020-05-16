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Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

İHA

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında artış yaşanıyor. Bölgede en yüksek sıcaklık 32 dereceyle Erzincan’da.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan’da 6, Kars’ta 5, Ağrı’da 8, Iğdır’da 13, Erzincan’da 11 derece ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 32, Iğdır’da 30, Erzurum, Ağrı ve Kars’ta 14, Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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