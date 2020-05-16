Bahçesine giren ayı ve yavrularını görüntüledi

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCANTunceli karayolunda bir evin bahçesine giren ayı ile yavruları, ev sahibi Altan Şahin tarafından görüntülendi.<br>ErzincanTunceli karayolu Pülümür ilçesi yakınlarında bir evin bahçesine giren boz ayı ve yavruları, ev sahibi Altan Şahin tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Gece saatlerinde birden ortaya çıkan ayı ailesi, bahçe ve çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Uzun zamandır bölgede yaşayan Şahin, çevrede meyve ağacının çok olması nedeniyle ayıların sık sık ziyaret ettiklerini, zarar vermeden dolaştıklarını söyledi. Geçen gece evde otururken dışarıdan bir ses duyduğunu, çıktığında yavrusunun birini kaybeden anne ayıyı gördüğünü ve görüntülemeyi başardığını kaydeden Şahin, kayıp yavrusunu ağaçlık alanda bulan anne ayının daha sonra dağlık araziye ilerlediğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez COŞKUN MENEK<br>2020-05-16 09:59:00<br>

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