Erzincan’da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da 'Huzur ve Güven' uygulaması

İHA

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Erzincan'daki uygulamada maskesi olmayan sürücüler uyarılarak, kuaför, market ve fırınlar denetlenerek işletmecilerin korona virüs tedbirlerine uyması hatırlatıldı.

Erzincan’da 'Huzur ve Güven' uygulaması

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Erzincan’daki uygulamada maskesi olmayan sürücüler uyarılarak, kuaför, market ve fırınlar denetlenerek işletmecilerin korona virüs tedbirlerine uyması hatırlatıldı.
İçişleri Bakanlığı talimatı ile valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timlerince Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Bayburt’ta güvenlik güçleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım faaliyetleri ile şehrin giriş çıkışlarında uygulama yaptı.
Ekipler, kentin giriş ve çıkışında yol kontrolü yaparken, yapılan kontroller sırasında maske takmayan sürücüler uyardı. Denetleme sırasından sürücüler ile esnaflar ise güvenlik güçlerine yapılan uygulama nedeni ile teşekkür etti.

“Türkiye genelinde 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirildi”
İçişleri Bakanlığının 81 valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksi, pazar yeri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 4 bin 310 idari işlem uygulandı. Yapılan uygulamada; 31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonu merkezi denetlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 657 berber, kuaför, güzellik merkezine idari işlem uygulandı. Yine 299 AVM ve AVM içindeki 2 bin 304 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde korona virüs tedbirlerine uymayan 10 AVM’ye ve AVM içindeki 277 işletmeye idari işlem uygulandı. Uygulamada, bin 669 pazar yeri kontrol edildi. Bu kontrollerde alınan tedbirler uymayan bin 588 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 672 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.
16 bin 708 ticari taksi durağı denetlendi
Valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 16 bin 708 ticari taksi, taksi durağı denetlendi. Denetimlere 723 ticari taksiye, 32 taksi durağına idari işlem uygulandı. 17 bin 52 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı denetlenirken, bu denetimlerde 260 firmaya, 91 yolcuya idari işlem gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan milli teknoloji hamlesi ışığında en ön sırada ilerliyor
YEREL HABERLER Erzincan milli teknoloji hamlesi ışığında en ön ...
Bahçesine giren ayı ve yavrularını görüntüledi
YEREL HABERLER Bahçesine giren ayı ve yavrularını görüntüledi
Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da
YEREL HABERLER Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da
Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi
YEREL HABERLER Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi
Jandarmaya EYP’li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Jandarmaya EYP’li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli ...
Erzincan'daki EYP'li saldırıya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Erzincan'daki EYP'li saldırıya 7 gözaltı
Erzincan’da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzincan’da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi ...
Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar, Amasya'da yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar, ...
Erzincan’da 80’e yakın kuzu ahırdan çalındı
YEREL HABERLER Erzincan’da 80’e yakın kuzu ahırdan çalındı
Erzincan Milletvekillerinden 2020 yatırım faaliyetleri açıklaması
YEREL HABERLER Erzincan Milletvekillerinden 2020 yatırım ...
Doğu'da en sıcak yerleşim yeri Kemaliye oldu
YEREL HABERLER Doğu'da en sıcak yerleşim yeri Kemaliye oldu
Şarampole uçan otomobilde sıkışan 3 yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Şarampole uçan otomobilde sıkışan 3 yaralı kurtarıldı
Erzincan'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ...
Erzincan'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X