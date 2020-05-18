Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 azalarak 77 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu. 2020 Nisan ayında Erzincan ili 77 konut satışı ile 68. sırada yer aldı.

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