Vali Arslantaş’tan kandil ve 19 Mayıs mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kadir Gecesi ve aynı güne denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş Kadir Gecesi mesajında, “Rahmet, mağfiret ve arınma iklimi olan Ramazanı şerifin son günlerine yaklaşırken, 19 Mayıs 2020 Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz.

Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ile manevi zirveye ulaşmaktadır. Kadir Gecesi, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e ilk vahyin gelişi ve Kur’anı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir.

Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu müstesna gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu gece, geçmişimizi muhasebe ederken unutarak ve bilmeyerek yaptığımız hatalara ve işlediğimiz günahlara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır.

Bütün dünya korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçmektedir. Devletimiz ve kurumları, vatandaşlarımızın ve ülkemizin bu süreçten en az zararla çıkması için çalışmalarını yürütmektedir. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı neticesinde hamdolsun ülkemizde tablo her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için alınan tedbirlere titizlikle uymaya devam etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve tüm dünyanın korona virüs (Covid19) salgınından en kısa süre içerisinde kurtulmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, Erzincanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.” dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında da, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde millet olarak başlattığımız kurtuluş mücadelesinin, yaktığımız bağımsızlık meşalesinin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

19 Mayıs, aziz milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının; esarete, teslimiyete ve mandaya karşı bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür.

19 Mayıs, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” diyen kahraman ecdadımızın işgalcilere verdiği büyük bir cevaptır.

Vatanına, istiklaline, milli ve manevi değerlerine uzanan tehditlere canı pahasına karşı koyan aziz milletimiz, Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşi ile genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tek vücut olarak birbirine kenetlenmiş, bu var oluş mücadelesini yedi düvele karşı kazanılan büyük zaferle taçlandırmıştır.

İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Öyle ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” diyerek bu büyük mirası gençlere emanet etmiştir.

Atatürk’ün her konuda güvendiği ve bugünü bayram olarak armağan ettiği Türk Gençliği, ecdadımızın büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar sonucu bağımsız kılarak bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, ecdadının güvenine layık olarak şanlı tarihimizden aldıkları güç ve ilham ile her alanda çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşı’mızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.