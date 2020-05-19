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19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

İHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid19 tedbirleri gölgesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Saat 10.00'da başlayan çelenk sunma programında ilk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Çelenk sunma törenine, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu ve gençlik merkezi görevlileri katıldı.
Program kapsamında akşam saatler 19.19’u gösterdiğinde de tüm balkonlardan İstiklal Marşımız söylenecek akabinde Gençliğe Hitabe okunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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