CHP, Atatürk anıtına çelenk bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP, Atatürk anıtına çelenk bıraktı

İHA

CHP Erzincan İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

CHP, Atatürk anıtına çelenk bıraktı

CHP Erzincan İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve yönetimi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile çelenk sunumunun ardından basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, “Bugün, itilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaş’ının başladığı, kurtuluş ateşinin yakıldığı, tarihimizin dönüm noktalarından biri. Bugün ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, bağımsızlığımız için bir milat olan 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümü. Bu tarihi gün başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun.
19 Mayıs gençlik, gençlik de gelecek demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesi gençliktir. “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.” diyor Mustafa Kemal Atatürk. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur.
Bizler Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 19 Mayıs çelenk sunma töreni düzenlendi
Doğu Anadolu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da
Çiftçilerin sıcak havada zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Çiftçilerin sıcak havada zorlu mesaisi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı mesaj
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ...
Kızılay’dan dar gelirli vatandaşlara Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Kızılay’dan dar gelirli vatandaşlara Ramazan yardımı
Baro Başkanı Aktürk’ten kandil ve 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk’ten kandil ve 19 Mayıs mesajı
Vali Arslantaş’tan kandil ve 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan kandil ve 19 Mayıs mesajı
Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği
YEREL HABERLER Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği
Başkan Aksun’dan kandil ve 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aksun’dan kandil ve 19 Mayıs mesajı
Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 2020 Nisan ayında 77 konut satıldı
Erzincan’da ‘evde kal hareketsiz kalma’ etkinliği
YEREL HABERLER Erzincan’da ‘evde kal hareketsiz kalma’ etkinliği
Başkan Tanoğlu’ndan Kadir Gecesi ve 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanoğlu’ndan Kadir Gecesi ve 19 Mayıs mesajı
Erzincan’da tır yangını: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da tır yangını: 1 yaralı
Sıcaktan bunalan koyunları kırparak rahatlatıyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan koyunları kırparak rahatlatıyor
Doğu’da sıcaklık uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’da sıcaklık uyarısı
Kırsalda ayağı kırılan vatandaş kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırsalda ayağı kırılan vatandaş kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X