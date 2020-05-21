AK Parti Erzincan Gençlik Kolları maske dağıttı

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Kayser ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Başkan Kayser, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti. Kayser, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulunarak, devletin salgın hastalığın önlenmesi için her türlü önlemi aldığını, vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Şehir merkezinde, maske dağıtım uygulamasını değerlendiren vatandaşlar ise devletin aldığı diğer önlemleri de desteklediklerini bu çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini belirterek AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatına teşekkürlerini ilettiler.

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