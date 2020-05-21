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Yıldırım’dan sağlık çalışanlarına hediye

İHA

Yıldırım’dan sağlık çalışanlarına hediye

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’daki sağlık çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesinde bayram tebriklerini ve hediyelerini gönderdi.
Korona virüsle (Covid19) mücadelede yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarını unutmayan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın tebrik ve hediyelerini AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser ve yönetim kurulu üyeleri iletti.
AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci konuyla ilgili olarak açıklamasında, "Erzincan Sağlık İl Müdürümüz Erkan Hirik nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızı Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret ederek son Başbakanımız medarı iftiharımız Binali Yıldırım beyefendinin bayram tebriklerini ve hediyelerini sağlık çalışanlarımıza takdim ettik. Korona virüs ile can siper hane çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın çalışmalarında başarılar diledik. Evde kalalım Erzincan diyerek hep birlikte başaracağız" dedi.
Sağlık çalışanları da Yıldırım'a ve AK Parti Erzincan yönetimine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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