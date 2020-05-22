Doğu'daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Meteorolojiden, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Rüzgarın saatte 5070 kilometre kuvvetinde esmesi tahmin edilen bölgede, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

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