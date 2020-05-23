Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Erzincan’ın Çağlayan beldesi yakınlarında 10 gün önce meydana gelen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında ÇağlayanKaratuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.
Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.