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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Erzincan boş kaldı

İHA

Korona virüs (COVİD19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da Türkiye'nin 81 ilinde başlamıştı. Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek. Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan Arefe gününde Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Erzincan boş kaldı

Korona virüs (COVİD19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da Türkiye’nin 81 ilinde başlamıştı. Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek. Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan Arefe gününde Erzincan’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sürecinde 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını duyurmuştu. 4 gün boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da başlamıştı.
Arefe Günü kısıtlamanın ilk günü
Normal şartlarda üst düzey yoğunluğun yaşanması gereken Arefe gününde Erzincan’da da büyük bir sessizliğin olduğu görüldü. Kısıtlama dışında kalan ve işe gitmek zorunda olan çok az vatandaş sabah saatlerinde objektiflere yansıdı.
Şehrin merkezi noktası olan Dörtyol Kavşağı, Ordu caddesinde de boşluk ve sessizlik hakim oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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