Erzincan'da kar sürprizi (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>YAYLADA MAHSUR KALAN KÖYLÜLER İÇİN SEFERBER OLDULAR<br>Kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi Karadağ Mevkisinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına Erzincan Off-road ekibi ile Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Araçlar, Off-road araçları ile çekilerek, vatandaşlar kurtarıldı. <br>Gümüşhane´nin Kelkit ilçesi Çimenli yaylasında mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Erzincan AFAD ekipleri yetişti. Saat 08.00'den beri mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince bölgeden alınıp, köylerine ulaştırıldı.<br>Köye getirilen vatandaşlar, kar yağınca yolu kaybettiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-24 14:57:26<br>

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