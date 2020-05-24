Çocuklarına eldiveni öptürüp, harçlığı da maşayla verdi

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaşması gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir (58), oklavaya bağladığı eldiveni öptürdüğü çocuklarına harçlıklarını maşa ile verdi. <br>Kent merkezinde yaşayan Özdemir ailesi, sosyal medyada gördükleri bayramlaşma yöntemini bayram sabahı evlerinde uyguladı. Hikmet Özdemir, şişirdiği eldiveni oklavaya bağlayıp, çocuklarına öptürdü. Ardından maşa ile bayram harçlıklarını verdi. Oğlu Bahattin Özdemir, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-24 15:22:56<br>
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