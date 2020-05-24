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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarına eldiveni öptürüp, harçlığı da maşayla verdi

DHA

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaşması gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir (58), oklavaya bağladığı eldiveni öptürdüğü çocuklarına harçlıklarını maşa ile verdi.  Kent merkezinde yaşayan Özdemir ailesi, sosyal medyada gördükleri bayramlaşma yöntemini bayram sabahı evlerinde uyguladı. Hikmet Özdemir, şişirdiği eldiveni oklavaya bağlayıp, çocuklarına öptürdü. Ardından maşa ile bayram harçlıklarını verdi. Oğlu Bahattin Özdemir, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK...

Çocuklarına eldiveni öptürüp, harçlığı da maşayla verdi

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin sosyal mesafeyi koruyarak, bayramlaşması gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir (58), oklavaya bağladığı eldiveni öptürdüğü çocuklarına harçlıklarını maşa ile verdi. <br>Kent merkezinde yaşayan Özdemir ailesi, sosyal medyada gördükleri bayramlaşma yöntemini bayram sabahı evlerinde uyguladı. Hikmet Özdemir, şişirdiği eldiveni oklavaya bağlayıp, çocuklarına öptürdü. Ardından maşa ile bayram harçlıklarını verdi. Oğlu Bahattin Özdemir, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-24 15:22:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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