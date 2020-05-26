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Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestiler

DHA

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da binlerce liralık cirit atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir´e ait atın boğazını kesti. Atın boğazına dikiş atılırken, zanlı ya da zanlılar aranıyor.   Olay, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi'nde Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü'ne ait ve 6 atın bulunduğu binada meydana geldi. Geçen yılki müsabakalarda il birincisi olan kulübün atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, atları bulundukları yerden çıkardı. Zanlılar, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir´e ait 12 bin lira değerindeki atın da boğazını kesti....

Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestiler

<br>Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da binlerce liralık cirit atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir´e ait atın boğazını kesti. Atın boğazına dikiş atılırken, zanlı ya da zanlılar aranıyor.  <br>Olay, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi'nde Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü'ne ait ve 6 atın bulunduğu binada meydana geldi. Geçen yılki müsabakalarda il birincisi olan kulübün atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, atları bulundukları yerden çıkardı. Zanlılar, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir´e ait 12 bin lira değerindeki atın da boğazını kesti. Sabah saatlerinde ahıra gelince durumu fark eden at sahipleri, olayı emniyete haber verdi. Yaklaşık 80 bin TL değerindeki atların bulunduğu ahırda boğazı kesilen cirit atının tedavisi çağrılan veteriner tarafından yapıldı.<br>Olaydan endişe duyduklarını ifade eden kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir, aynı bölgede birçok at ahırının da bulunduğunu, zanlıların bir an önce bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istedi. Kulüp olarak yurt genelinde birçok cirit yarışmalarında derece yaptıklarını belirten Özdemir, "Ata sporumuz olan ciriti bölgemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Olayın yaşandığı gece ahırda 6 atımız bulunuyordu. Dört bölmenin kapısı açılarak atların serbest kalması sağlanmış, bu hayvanlar birbirlerine zarar verebilirdi. Ayrıca bana ait olan atın da boğazı kesilmeye çalışılmış. Maddi değeri yüksek olan atlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bir an önce bu saldırıyı yapanların bulunmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-26 12:02:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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