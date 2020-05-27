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Kedinin kertenkeleyle oyunu

İHA

Erzincan'da 'Minnoş' isimli kedi, yakaladığı kertenkeleyi yemeyip dakikalarca oyun oynadı.

Kedinin kertenkeleyle oyunu

Erzincan’da ‘Minnoş’ isimli kedi, yakaladığı kertenkeleyi yemeyip dakikalarca oyun oynadı.
Erzincan Uluköy’de Kadir Efe Özdemir’e ait ev kedisi bahçede bir kertenkele yakaladı. Kedinin kertenkeleyi yemesi beklenirken durum böyle olmadı. Kertenkeleyi yemeyip patileriyle dakikalarca oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Zaman zaman koşan bazen de ölü taklidi yapan kertenkele ‘Minnoş’ isimli kedinin adeta oyuncağı oldu. Yaklaşık 5 dakika oynayan kedi daha sonra kertenkeleyi bırakarak kendine başka eğlenceli arayışlar buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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