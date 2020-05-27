Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli psikiyatrist, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan Psikososyal Destek Birimi, bu haftaki toplantısında pandemi sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda evde kalmak zorunda olan vatandaşların; teknoloji ve internet kullanımının arttığına, yanlış ve aşırı kullanımının çeşitli sorunlara neden olduğuna dikkat çekti.

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Celal Kefeli, 03 yaş grubu çocukların ekran maruziyeti (telefon, bilgisayar, televizyon vs.) hakkında aileleri uyardı ve şunları dile getirdi:

“Doğduğu anda bir bebeğin beyninde yüz milyar nöron vardır fakat bunların çoğu birbirine bağlı değildir. 03 yaş arasında bu nöronlar ses, görüntü, dokunma, tat alma ve koku alma uyaranlarıyla birbirine bağlanmaya başlar, bu bağlanma hızı saniyede 7001000 gibidir. Nöronların bağlanması ve güçlenmesi çocuğun etrafındaki dünya ile ilişkisi arttıkça ve yakınında bulunan annebabasıyla, aile üyeleriyle ve diğer bakıcıları ile etkileşime girdikçe oluşmaktadır. Bu erken sinaps bağlantıları çocuğun hayat boyu öğrenme kapasitesini ayrıca fiziki ve zihinsel iyilik halini de etkiler.

Yoğun bir şekilde ekran maruziyetinin (telefon, bilgisayar, televizyon vs.) gerçek hayatta kişiler arası etkileşimi azalttığı ve bahsi geçen süreçleri sekteye uğrattığı düşünülmektedir. Keskindemirci ve arkadaşlarının çalışmasında; psikomotor gelişimin bir göstergesi olan dil gelişiminin geciktiği vakalarda ekran maruziyetinin anlamlı şekilde fazla olması savımızı destekler niteliktedir.

Amerikan Pediatri Akademisinin 2016 yılı önerilerinde; 18 ayın altındaki çocukların görüntülü sohbet dışındaki ekran medyalarını kullanmaktan kaçınmaları önerilmektedir. Dijital medyayı tanıtmak isteyen 18 ila 24 aylık çocukların ebeveynlerinin ise, yüksek kaliteli programları seçmeleri ve ne gördüklerini anlamalarına yardımcı olmak için çocuklarıyla birlikte izlemeleri önerilmektedir.’’

Psikososyal Destek Birimi’nin teknoloji ve internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımı konusunda ailelere tavsiyesi; çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeleridir. Destek Birimi, çocuklarınızın gelişim seviyelerine uygun oyunlar (taklit etme, eğitici kutu oyunları, puzzle) oynayarak, evde hazır bulunan materyallerle çeşitli etkinlikler yaparak, birlikte kitap okuyarak ya da resimli kitapların resimlerini birlikte yorumlayarak, çocuk şarkıları dinleyip birlikte tekrar ederek kaliteli zaman geçirebileceğinize, çocuklarınızın zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabileceğinize değindi.

Davranışsal bağımlılıktan kurtulma ve korunma konularında Müdürlüğümüz bünyesindeki 0446 228 0921 iletişim numaralı Psikososyal Destek Hattı’ndan sağlık çalışanlarımıza; Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki 0446 224 1069 iletişim numaralı Psikososyal Destek Hattı’ndan halkımıza online destek verilmektedir.”

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