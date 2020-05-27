0-14 yaş aralığındaki çocuklar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

Korona virüs (Covid19) tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 014 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı. Erzincan’da parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı.

Bazı çocuklarda aileleriyle tedbirlere uyarak Ordu Caddesinde arkadaşlarıyla buluşup, eğlenceli zaman geçirdi.

Dışarıda eğlenmenin keyfini süren 13 yaşındaki Zeynep Kurt, kitap okuyarak vakit geçirdiğini anlatarak, “Covid19 nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ama şimdi dışarıya çıktım, mutluyum." ifadesini kullandı.

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