Erzincan´da parkta görülen yılan korkuttu

<br>Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN kent merkezindeki bir parkta görülen yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.<br>Demirkent Mahallesi´nde bir parkta ortaya çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Çuvala konan yılan şehir dışına götürülerek yeniden doğaya bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-05-27 15:46:54<br>
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