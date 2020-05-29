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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

İHA

Erzincan'da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı.

Erzincan’da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Erzincan’da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı.
21 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Erzincan genelinde toplam 420 bin 490 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam
ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edilmektedir. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Erzincan ilimiz ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 420 bin 490 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 273 milyon TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz.” dedi.
Erzincan’da en önemli sulama projelerinin başında Erzincan Sulamasının geldiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İş kapsamında 291 bin 120 dekar tarım arazisi sulanmakta olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 189 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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