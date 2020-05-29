Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi

'O günler çok özlendi'

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ErzincanTunceli arasında bulunan 3300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Munzur Dağlarındaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Toplu gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

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