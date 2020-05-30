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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

İHA

Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden gece saatlerine Erzurum ve Kars’ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Erzurum, Kars ve Ardahan’da 4, Ağrı’da 6, Tunceli’de 9, Erzincan’da 12, Iğdır’da 14 derece.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklıklar; Tunceli ve Kars’ta 22, Erzurum ve Ardahan’da 20, Erzincan ve Ağrı’da 24, Iğdır’da 31 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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