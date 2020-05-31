Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

İHA

3'üncü Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 24Erzincanspor'da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu'na, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

3'üncü Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 24Erzincanspor'da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın talip olduğu öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken 24Erzincanspor’un sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, birinci lig takımlarından Altınordu'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2. ligden ise Manisa FK’nın talip olduğu öğrenildi.
24Erzincanspor’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu ilçede hiç covid- 19 vakası görülmedi Muhteşem doğasıyla doğa sporlarının başkenti olan Kemaliye’de maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Bu ilçede hiç covid- 19 vakası görülmedi Muhteşem ...
65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların ...
“Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" projesinin hediyeleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER “Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" projesinin ...
Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor
Erzincan’da LYS sınavına girecek öğrenciler için maske üretildi
YEREL HABERLER Erzincan’da LYS sınavına girecek öğrenciler için ...
Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu ...
Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi
YEREL HABERLER Munzur Dağlarındaki yılkı atları görüntülendi
Erzincan’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!
YEREL HABERLER Erzincan’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!
Erzincan’daki hastanede 1 Haziran’da normalleşme sürecinde ilk adımlar atılacak
YEREL HABERLER Erzincan’daki hastanede 1 Haziran’da normalleşme ...
Erzincan’da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da 420 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Doğu Anadolu’da sağanak ve fırtına bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak ve fırtına bekleniliyor
Erzincan’da hafif şiddetli 3 deprem
YEREL HABERLER Erzincan’da hafif şiddetli 3 deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X