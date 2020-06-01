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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hızı saatte 50 ile 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, öğleye kadar güneyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek rüzgarın hızının öğleden sonra ise yer yer saatte 50 ile 70 kilometreyi bulması bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 11, Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum'da 8, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 26, Ağrı'da 24, Ardahan'da 23, Erzurum ve Kars'ta 21 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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