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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

İHA

Erzincan'da geçen yıl 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan’da 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Erzincan’da geçen yıl 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. 2019'da meydana gelen kazalarda 5 bin 473 kişi hayatını kaybederken, 283 bin 234 kişi de yaralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; Erzincan’da 793 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75,9’u yerleşim yeri içinde %24,1’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.
Trafik kazalarında 5 bin 473 kişi hayatını kaybederken 283 bin 234 kişi yaralandı.
Türkiye’de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %47,5’i, yaralanmaların %68,1’i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %52,5’i yaralanmaların ise %31,9’u yerleşim yeri dışında oldu.
Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre %18,0 azaldı.
Türkiye’de 2019 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %1,3 artarken, toplam kaza sayısı %5,0, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %6,2, maddi hasarlı kaza sayısı %4,8, toplam ölü sayısı %18,0, kaza yerindeki ölü sayısı %25,1, kaza sonrası ölü sayısı %10,8, yaralı sayısı ise %7,8 azaldı.
Türkiye’de bin taşıt başına 7,6 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl’de en az İstanbul’da gerçekleştiği görüldü.
Trafik kazalarında ölenlerin %42,7’sini sürücüler oluşturdu. Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %42,7’si sürücü, %34,1’i yolcu, %23,2’si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,2’sinin erkek, %23,8’inin kadın, yaralananların ise %67,2’sinin erkek, %32,8’inin kadın olduğu görüldü.
Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %88,0 ile ilk sıradadır
Türkiye’de 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 204 bin 538 kusura bakıldığında kusurların %88,0’ının sürücü, %8,2’sinin yaya, %2,0’ının taşıt, %1,3’ünün yolcu ve %0,5’inin yol kaynaklı olduğu görüldü.
Ölümlü yaralanmalı kazaların %67,8’i gündüz meydana geldi
Ülkemiz karayolu ağında meydana gelen 174 bin 896 ölümlü yaralanmalı kazanın %67,8’i gündüz, %29,4’ü gece ve %2,8’i alacakaranlıkta oldu.
Ölümlü yaralanmalı kazaların %47,5’i iki araçlı kazalardan oluştu.
Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlü yaralanmalı kazaların %46,6’sı tek araçlı, %47,5’i iki araçlı ve %5,9’u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin %56,8’i tek araçlı, %37,3’ü iki araçlı ve %5,9’u çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise %43,1’i tek araçlı, %49,8’i iki araçlı ve %7,1’i çok araçlı kazalarda oluştu.
Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 280 bin 700 adet taşıt karıştı.
Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 280 bin 700 taşıtın %53,1’i otomobil, %16,3’ü motosiklet, %14,9’u kamyonet, %3,0’ı minibüs, %2,3’ü kamyon, %2,2’si otobüs, %2,1’i çekici, %1,0’ı traktör ve %5,2’si diğer taşıtlardan oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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