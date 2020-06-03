Hastane bronkoskopi ünitesine kavuştu

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Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bronkoskopi ünitesine kavuştu.

Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, “Hastanemiz bronkoskopi ünitesine kavuşuyor. Kurulduğu günden beri eksikliği şiddetli hissedilen bu sebeple sürekli il dışına seyirlere yol açan bronkoskopi cihazı hastanemize kazandırılmış olup çok yakında kurulacak bronkoskopi ünitesi Erzincan halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

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