Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

İHA

Pandemi nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcalar normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete geçti. Sabah 09.00'da açılan kaplıcalar akşam saat 21.00'e kadar haftanın 7 günü faaliyet gösteriyor.

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Pandemi nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcalar normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete geçti. Sabah 09.00’da açılan kaplıcalar akşam saat 21.00’e kadar haftanın 7 günü faaliyet gösteriyor.
Jeotermal kaplıcalarda 12 havuz bulunmakta. Su seviyesinin ayarlanabilir olduğu bu havuzlar her kullanıcı için yeniden dolduruluyor. Pandemi ve yayınlanan tüm temizlik başlıklarının uygulandığı jeotermal kaplıcalarda personeller gelen müşterilerin ateşlerini cihazla ölçüldükten sonra odalara girişlerine izin veriyorlar, her müşteri çıkışında ise havuzları boşaltıp, odaları yıkayarak tüm temas edilebilecek noktalarını dezenfektanla sterilize ediyorlar. Bir sonraki müşteri sterilizasyon işleminden dolayı süre kaybı yaşamıyor. Sterilizasyon işleminin bitişinin ardından havuz dolduruluyor ve müşterinin kiralama süresi havuz dolduktan sonra başlıyor.
Tesislerden faydalanmak isteyenlerin rezervasyon yaptırması yeterli oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane bronkoskopi ünitesine kavuştu
YEREL HABERLER Hastane bronkoskopi ünitesine kavuştu
Erzincan’da asfalt sezonu açıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da asfalt sezonu açıldı
Ters dönen otomobildeki aile kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Ters dönen otomobildeki aile kazayı yara almadan ...
Meteorolojiden fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden fırtına uyarısı
Türkiye’de 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat artışı “Bayburt, Erzincan, Erzurum” bölgesinde gerçekleşti
YEREL HABERLER Türkiye’de 12 aylık ortalamalara göre en yüksek fiyat ...
Barolardan sonuç bildirgesi
YEREL HABERLER Barolardan sonuç bildirgesi
Erzincan’da son 1 ay içerisinde 17 hasta KKKA şüphesiyle tedavi gördü
YEREL HABERLER Erzincan’da son 1 ay içerisinde 17 hasta KKKA ...
Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından ...
Erzincan gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm cenneti
YEREL HABERLER Erzincan gölleri, akarsuları, kaplıca suları, ...
Doğu’da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniliyor
Belediye ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri şehir genelinde çalışmalarını ...
Kemaliye’de restoran, kafe ve pastaneler denetlendi
YEREL HABERLER Kemaliye’de restoran, kafe ve pastaneler denetlendi
Erzincan’da fiziksel mesafeli normalleşme başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da fiziksel mesafeli normalleşme başladı
Erzincan’da 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Erzincan’da 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik ...
Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısı
O oğlak büyüdü Annesini ayı yiyen ve ölmekten gazeteci tarafından kurtarılan keçi yavrusu büyüdü
YEREL HABERLER O oğlak büyüdü Annesini ayı yiyen ve ölmekten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X