Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rahim Taka idaresindeki 41 R 0964 plakalı otomobil, önünde seyreden Zeynep Turku yönetimindeki 24 EL 151 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Turku idaresindeki otomobil devrildi.

Kazada sürücü Zeynep Turku ile birlikte araçta bulunan 3 kişi ve 41 R 0964 plakalı otomobilde bulunan bir kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlardan kenarı çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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