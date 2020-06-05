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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde 33,1 arttı

İHA

Türkiye'de su ürünleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde 33,1 arttı

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 ton olarak gerçekleşti.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, üretimin yüzde 44,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 6,8'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,8'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 44,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.
Su ürünleri avcılığı 2019 yılında yüzde 47,5 arttı, yetiştiricilik yüzde 18,7 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 463 bin 168 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 373 bin 356 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 52, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 arttı.

“Su ürünleri üretimi, 20102019”
Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 262 bin 544 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 38 bin 78 ton ile çaça ve 19 bin 119 ton ile sardalya takip etti.
Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2019 yılında yüzde 2 arttı. Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6,14 kg olarak gerçekleşirken, 2019 yılında yüzde 2 artarak 6,26 kg olarak gerçekleşti.

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