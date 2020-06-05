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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 Haziran Dünya Çevre Günü

İHA

Erzincan'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü

Erzincan’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk anıtına Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, çelenk sunumunu gerçekleştirdi.
Günün önemine binaen konuşan Aydın, “Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan çevre dünyada mevcut olan tüm değerleriyle korunması gereken bir bütündür. 5 Haziran Dünya Çevre Günü çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve en üst düzeye çıkarılması için uluslararası bir gün olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Çevreyi oluşturan iki unsur olan; insan ve doğa birbirinden ayrılmaz parçalardır. Ancak birisi çevreyi etkileyen, diğeri ise çevreden etkilenen unsurdur. Ve ikisi arasındaki dengenin bozulması ise “Çevre Kirliliği” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlığımızın temsilcisi İl Müdürlüğü olarak sahip olduğumuz hazinelerin, korunmasına geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı yürürlükte olan mevzuat içerisinde uygulamak için çalışmaktayız. Amacımız sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır. Mevcut olduğumuz günden bu tarafa şehrimize ait atıksu, katı atık hava kirliliği gibi oldukça önemli çevre sorunlarının çözümünün hızlanması çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, israfı azaltmak ve atıklarımızı tekrar ekonomiye kazandırmak amacı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilimizde ve ülkemizde atıkların geri kazanımı konusunda oldukça yol alındı. İlgili yönetmelik gereğince 1 Haziran 2020den itibaren tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçiş zorunludur. Bu konuda şartları yerine getirerek sistem üzerinden müracaatını yapan Kurumlara Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi İl Müdürlüğümüzce verilmektedir. Bugüne kadar İl genelinde 8 İlçe Belediye, 177 Kurum/Kuruluş sıfır atık sistemine geçmiş olup belgelendirme süreçleri devam etmektedir.
Çevre koruma toplumsal bir bilinç meselesidir. Bütün kişi ve kurumların içinde yer almasını gerektiren bir seferberliktir. Bu açıdan önce kendimizi sonra çevremizdekileri mutlak suretle çevre koruma bilincine eriştirme görevi bizlerindir. Bu bağlamda İlimizde de çevre bilincine sahip insanlarımızın çoğalmasına yönelik “Çevre Eğitimi” çalışmaları Müdürlüğümüzün, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte gerçekleştirdiği önem verdiğimiz faaliyetler arasında yerini almaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğü olarak, yaptığımız tüm denetim ve kontrollerin amacı, insanlarımızın çevreye olan sorumluluklarını hatırlatarak, yaptıkları ve yapacakları işler için Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmektir. Unutulmamalıdır ki, gelecek kuşaklara bozulmamış sağlıklı bir çevre bırakmanın sorumluluğu bizlere aittir.
Çevrenin öneminin bir kez daha yüksek sesle dile getirildiği bu gün dolayısıyla, daha güzel bir çevrede yaşama hakkımız olduğunu ve yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir Erzincan için; hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmemizin gerekliliğini bir kez daha hatırlatarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü gününüzü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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