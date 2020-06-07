Doğu’da hava sıcaklığı arttı

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Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıktı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 32, Tunceli ve Iğdır’da 33, Erzurum ve Ardahan’da 25, Kars’ta 26, Ağrı’da 27 derece olması öngörülüyor.

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