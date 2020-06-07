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Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

İHA

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.
2020 Erzincan Spor Lisesi yetenek sınavı 0610 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular, 10 29 Haziran tarihleri arasında eokul üzerinden online veya Erzincan Spor Lisesine gelerek yapılabilecek.
Yetenek sınavı başvuru evrakları yetenek sınavı kılavuzubakanlığın yayınladığı ekılavuz parkur ve puanlamaları; Erzincan Spor Lisesi web sayfasında aday öğrenci başlığı altında yer aldığı belirtildi.

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