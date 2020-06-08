Kadınların el emeği ürünler ERMEK’te satışa sunuluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla verilen Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor.

Süleyman Demirel İş Merkezi zemin katta bulunan satış mağazasında dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları, makrome, şiş örücülüğü, elde Türk işlemeleri ve amigurumi kurslarında üretilen ürünler tüketiciyle buluşuyor.

Buradan elde edilen gelir, kurslarda sarf edilen malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.