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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

İHA

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 20072011 yıllarında kaymakamlık yapan Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, 9 yıl aradan sonra kaymakamlık yaptığı ilçenin bağlı bulunduğu ile vali olarak atandı.

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 20072011 yıllarında kaymakamlık yapan Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, 9 yıl aradan sonra kaymakamlık yaptığı ilçenin bağlı bulunduğu ile vali olarak atandı.
Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre 33 ilin valisi değişti, 17 ilin valisi, mülkiye başmüfettişi oldu ve 16 ilin valisi de yeni illere atandı.
Kararnameye göre, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur’a atanırken Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas’ta Erzincan Valisi olarak atandı.
Erzincan Valisi olarak atanan Mehmet Makas, 2007 2011 yıllarında Refahiye Kaymakamı olarak 4 yıl boyunca görev yapmıştı.

Mehmet Makas Kimdir?
1975 yılıda Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Safranbolu'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 19931997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı. 2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla AfyonHocalar, SinopSaraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı.
Kaymakamlık kursunu da başarıyla tamamlayarak çeşitli ilçelerde Kaymakamlık görevini ifa etti. Evli ve bir çocuk babası.

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