Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’te toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Toplantıya 80 baroyu temsilen Erzincan, Erzurum, Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının başkanları katıldı.

Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM’nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığı artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları, baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızla birlikte Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda 1 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız düşüncelerimizi aktarmak üzere toplantıya katıldık” dedi.

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