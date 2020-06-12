Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

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Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 28, Iğdır’da 29, Erzurum’da 25, Kars’ta 22, Ağrı’da 26 ve Iğdır’da 21 derece olması öngörülüyor.

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