Vali Arslantaş’tan veda ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş’tan veda ziyareti

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Burdur Valiliği görevine atanan Vali Ali Arslantaş, Erzincan İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi'ne veda ziyaretinde bulundu.

Vali Arslantaş’tan veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Burdur Valiliği görevine atanan Vali Ali Arslantaş, Erzincan İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’ne veda ziyaretinde bulundu.
İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve genel sekreter yardımcıları ile vedalaşan Vali Arslantaş meclis salonunda bir veda konuşması yaptı.
Vali Arslantaş; “Erzincan bizim için unutulmaz oldu, şimdide bir başka memleket köşesine, yine milletimize hizmet etmek adına, büyüklerimizin hakkımızdaki taktiri ile samimiyet duyarak yola çıkıyoruz. Gitmeden önce de bunca güzel işleri beraber yaptığımız, birlikte hüzünlenip, dertlenip birlikte sevindiğimiz, esas bizim ekibimiz dediğimiz il genel meclisi üyelerimizle de bir araya gelmek arzusunda olduk. Teşekkür ediyorum. Biz sizi unutmayacağız, telefonum şahsi telefonum, 365 gün her günün 24 saatinde aradığınızda telefonun diğer ucunda olacağız. Aynı samimiyet, istek, coşku ve heyecanla sizlerin de kaldığımız yerden devam edeceğinize olan inancımız tamdır. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.
Ardından konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ise “Valimiz yaklaşık 4 yıldır Erzincan’da hizmet vermekte idi. Bu süre içerisinde kentimizin kalkınmasında ve gelişmesinde çok büyük hizmetlerini gördük. Bizden önceki meclisimizin çalışmalarına da destekleri oldu. Benimde meclis başkanı olarak 1 buçuk yıl içerisindeki çalışmalarımızda gördüğümüz yakınlık, ilgi ve alakaya, Erzincan için yapılan yatırımlarda birlikte aldığımız kararlardan dolayı da şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah gideceği yerde, diğer görevlerinde de başarılar diliyorum” dedi.
Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’da veda konuşmasında; “ Valimiz geldiği ilk günden beri mesai merfumu gözetmeden görevi başında olmuş, bizleri de aynı tempo ile çalışmaya teşvik etmiştir. Bu sayede şehrimizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük emekleri olmuştur. Sayesinde birçok başarılı işlere imza attık, Bu süreçte maddi konuda idaremiz hiçbir sıkıntı çekmedi, son iki üç yıl içerisinde merkez köylerimizde altyapı çalışmalarını bitirdik. Devredilen belde belediyelerinin altyapısı, yolu ve üstyapısını tamamladık. Bizleri gerçekten iyi yönlendirdi, ufkumuzu açtı. Kendilerine teşekkür ediyorum ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.
Vali Arslantaş’a meclis ziyaretinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu'nu makamında ziyaret etti, sonrasında Erzincan Bakırı hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Arslantaş’tan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan Jandarma Teşkilatının kuruluş ...
Ekşisu mesire alanında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Ekşisu mesire alanında çalışmalar devam ediyor
Biber gibi uzayan erik daneleri şaşırttı
YEREL HABERLER Biber gibi uzayan erik daneleri şaşırttı
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Erzincan’da çevre temizliği
YEREL HABERLER Erzincan’da çevre temizliği
CHP Erzincan Kadın Kollarından kadın cinayetleri ve şiddete karşı açıklama
YEREL HABERLER CHP Erzincan Kadın Kollarından kadın cinayetleri ve ...
Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği ...
Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı
Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi
Vatani görevini tamamlayan Erzincanlı gençten haber alınamıyor
YEREL HABERLER Vatani görevini tamamlayan Erzincanlı gençten haber ...
Tanoğlu: “Valimizi hiçbir zaman unutmayacağız”
YEREL HABERLER Tanoğlu: “Valimizi hiçbir zaman unutmayacağız”
Erzincan 500 dolayında endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erzincan 500 dolayında endemik bitkiye ev sahipliği ...
Doğu Anadolu’da sağanak yağış
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak yağış
Servis araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Servis araçları dezenfekte ediliyor
9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı
YEREL HABERLER 9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X