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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Arslantaş’tan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş’tan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Bugün, ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamada büyük bir fedakârlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
1839 yılından bugüne kadar etkin bir asayiş hizmeti sunmayı temel amaç edinen Jandarma Teşkilatımız, bu amaç doğrultusunda genel asayiş hizmetlerinden terörle mücadeleye, trafik güvenliğinden uyuşturucuyla mücadeleye, düzensiz göçten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde üstlendiği tüm görevlerdeki başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır.
Üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuruyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımız; eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini ve vatan sevgisiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, asli görevlerinin yanı sıra, hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, halk ile devlet arasında önemli bir köprü olmuştur.
Deprem, çığ, sel vb. afet ve olaylarda da her zaman en ön saflarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılarak vatandaşlarımıza yardım elini uzatan jandarmamız, korona virüs salgını sürecinde de sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarına destek olmuştur. 156 Jandarma İmdat Hattı’nı arayan pek çok vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayan jandarma personelimiz, devletimizin şefkatli elini uzattığı vatandaşlarımızın hayır duasını da almıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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