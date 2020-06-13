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<br>Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu.<br>Merkeze bağlı Ağılözü köyü Çimen mevkisinde dün öğle saatlerinde, 110 büyükbaş hayvandan oluşan sürünün üzerine yıldırım düştü. Çobanın yardım istemesi üzerine bölgeye veterinerler sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 ineğin telef olduğu belirlendi DHA-Genel Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK<br>2020-06-13 09:42:39<br>

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