Erzincan’da vücuduna kene yapışan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde vücuduna kene yapışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çağlayan’da tarlada çalıştıktan sonra eve dönen bir vatandaş, vücuduna kene yapıştığını fark etti. Son günlerde artış gösteren kene ısırması sonucu kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA) hususunda uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaş kendi müdahalede bulunmayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş ambulansla Üzümlü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Vücuda kene tutunduğunda ne yapılmalıdır?

Vücuduna kene tutunan kişi hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla, keneyi vücuda tutunduğu en yakın yerden uygun bir malzeme (eldiven, bez ya da poşet vs) ile tutarak çıkarmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra tentürdiyot, gibi antiseptik bir solüsyon kene tutunma yerine sürülmelidir. Ancak, kişi, keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Vücuduna kene tutunan kişiler kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.



Vücuda tutunan kene nasıl çıkartılır?

Kene vücuda tutunduğu en yakın kısımdan tutulur (çıplak elle dokunmadan) ve tutunduğu yönün aksine sabit bir kuvvetle çekilir. Bunun için ince uçlu pens, eldiven, bez ve poşet gibi çıplak elle teması önleyen malzemeler kullanılır.

Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidecekseniz, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyin, pantolon paçalarını çoraplarınızın içerisine sokun ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler giyinmeyi tercih edin.

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