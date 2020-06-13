Bakan Yardımcısı Aksu, 24Erzincanspor tesislerini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Aksu, 24Erzincanspor tesislerini ziyaret etti

İHA

Bakan Yardımcısı Aksu, 24Erzincanspor tesislerini ziyaret etti

Memleketi Erzincan’a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yapımı tamamlanan ve hizmete giren 24Erzincanspor tesislerini ziyaret ederek kulüp başkanından bilgi aldı.
24Erzincanspor yönetim kurulu başkanı Gökhan Keleş ve yöneticiler tarafından karşılanan Aksu, tesisi gezerek bilgi aldı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Keleş ve yöneticiler ile bir süre sohbet ettikten sonra ziyareti ve gündeme dair konularda açıklama da bulundu.
Tesisin Erzincan’a ve 24Erzincanspor’a yakışır bir tesis olduğunu söyleyen Aksu, “Takımımızın ve şehrimizin büyük bir eksikliği tamamlanmış. İnşallah 24Erzincansporumuz bu tesisi ile daha da güçlü olacak. Göründüğü kadarıyla takımımızın ve futbolcularımızın tesis anlamında bir sorunu kalmamış. Artık şehir olarak, takım olarak, yönetim olarak başarıya odaklanılır diye düşünüyorum” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanının Erzincan’a vereceği oldukça fazla müjdenin olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, “Geçen yıl çeşitli nedenlerden dolayı bakanımızın Erzincan’a gelişi ertelendi. İnşallah bu yıl içerisinde en kısa zamanda ziyaret gerçekleşecek. Yaklaşık 56 tane Erzincan sporumuzun alt yapısı ile ilgili müjdelerini kendi ziyaretlerinde verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler şu an bu çalışmaların alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah bakanımızın müjdesinin ardından bu çalışmalara hız vereceğiz. Erzincan’ın sportif bir eksikliği kalmayacak. Bunu buradan ifade ediyorum” diye konuştu.

“Stadyumumuzun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor”
Erzincan’ın yeni stadyumunun yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Aksu, “Erzincan ziyaretlerimde mutlaka stat inşaatına uğruyorum. Stadyumun inşaatını yapan firmanın ve müteahhidin alacağı yok. Müteahhit ne zaman bitirirse parasını hemen alır. Dolayısıyla inşaat başladığı günden itibaren çalışma hiç durmadı. İnşallah hedef ekim veya kasım gibi tamamlanması.” dedi.
Stadyumun Erzincan için çok büyük altyapı sağlayacağını söyleyen Aksu, “Stat yaşayan bir stat olacak. Tüm Erzincanlı hemşerilerimizin de spor yapabileceği, gençlerimiz için antrenman sahalarının olacağı, dükkânların olacağı büyük bir kompleks, güzel bir kompleks olacak. Tabi ki 24Erzincansporumuzun çok güzel bir stadyumu olmuş olacak. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Erzincan’ımızın ve 24Erzincansporumuzun spor yatırımı anlamında bir sıkıntısı kalmamış olacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korana virüs salgını nedeniyle çocukların ve gençlerin uzun süre evlerinde kalmaları ve spordan uzak kalmaları dolayı sıkıntılılar. Bizlerde bu sıkıntılarını en kısa sürede atlatabilmeleri anlamında çalışmalarımıza başladık. Zaten özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile gençlerimize çocuklarımıza yönelik projelerimiz vardı. Bu süreçte de çocuklarımızın enerjilerini spora kanalize ederek tekrar başarılarını yakalamalarını sağlamalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak il müdürlüklerimiz marifetleriyle gençlere yönelik futbol ve farklı branşlarda tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlimizde çok güzel bir yüzme havuzumuz var, bu tüm gençlerimizin hizmetinde aynı zaman da sahalarımız, tenis kortlarımız, spor salonumuz ve sporcu fabrikamız. Bütün bunlar gençlerimizin emrinde. İnşallah bunlardan maksimum faydalanmalarını istiyoruz. Gençlerimizin bu yaz döneminde bisikletlere binmelerini istiyoruz. Sokak futbolu oynamalarını istiyoruz. Hayatlarını bir şekilde spor ile de devam ettirmelerini istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Çakır: “Şehir hastanelerini eleştiren muhalefet utanıyorlardır şimdi galiba”
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır: “Şehir hastanelerini eleştiren ...
Milletvekili Karaman, Çayırlı’da yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Karaman, Çayırlı’da yapımı devam eden ...
Erzincan’da vücuduna kene yapışan bir kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da vücuduna kene yapışan bir kişi hastaneye ...
Munzur Dağlarında dağ keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Munzur Dağlarında dağ keçileri görüntülendi
Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu
YEREL HABERLER Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef ...
Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı
İliç’te yargı mensupları için veda yemeği
YEREL HABERLER İliç’te yargı mensupları için veda yemeği
Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu’da hava sıcaklığı düştü
YEREL HABERLER Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu’da hava sıcaklığı ...
Vali Arslantaş’tan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan Jandarma Teşkilatının kuruluş ...
Ekşisu mesire alanında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Ekşisu mesire alanında çalışmalar devam ediyor
Vali Arslantaş’tan veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan veda ziyareti
Biber gibi uzayan erik daneleri şaşırttı
YEREL HABERLER Biber gibi uzayan erik daneleri şaşırttı
Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
Erzincan’da çevre temizliği
YEREL HABERLER Erzincan’da çevre temizliği
CHP Erzincan Kadın Kollarından kadın cinayetleri ve şiddete karşı açıklama
YEREL HABERLER CHP Erzincan Kadın Kollarından kadın cinayetleri ve ...
Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği ...
Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Erzincan’da şimşekler geceyi aydınlattı
Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X