Refahiye’de yıldırım düşen 3 ev 1 ahır yandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Avşarözü köyünde yıldırım düşmesi sonucu ahşap 3 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu.
Refahiye ilçesine 5 kilometre mesafedeki Avşarözü köyünde Hüseyin Işık’a ait eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın ahşap 3 ev ve 1 ahırı tamamen sardı. Vatandaşlar yoğun gayret göstererek yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın, Refahiye ve Sivas Gölova’dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.