Erzincan’da tefecilik operasyonu

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Erzincan’da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı materyallere el konuldu.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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