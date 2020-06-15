Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri´ne uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.<br>Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon´dan Elazığ´a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri´ne uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri´nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri´nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Kemaliye Coşkun MENEK<br>2020-06-15 22:15:06<br>
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