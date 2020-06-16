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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafik kazası: 10 yaralı

İHA

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 10 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan Erzurum kara yolu Bayırbağ mevki'inde meydana geldi. Aynı istikametteki iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan savrulan araçlardan biri tarlaya uçtu.
İki otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada araçların içerisinde bulunan toplam 10 kişi yaralandı.
Yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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